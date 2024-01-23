Байден вновь опозорился и потянул с собой на дно пресс-секретаря Белого дома

Пока ещё действующий хозяин Белого дома Джо Байден вновь оконфузился, прихватив за собой ещё и пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Как пишет The Daily Mail, 81-летний политический деятель во время совещания перепутал двух федеральных министров сразу же после слов Жан-Пьер о его ментальном здоровье.

Во время традиционного брифинга официального представителя американского лидера ей был задан очередной вопрос относительно умственных способностей главы государства. Жан-Пьер попыталась оправдать своего шефа, посоветовав "посмотреть на то, что Байден сделал за время нахождения на своём посту".

Всего через несколько минут после этого, как пишет таблоид, у главы государства произошёл "сбой". Во время совещания Байден поблагодарил своего советника по "гендерной политике" Джейн Кляйн, после чего выразил благодарность в адрес министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры, который, как предполагал американский лидер, сидел рядом с Кляйн.

Всё бы ничего, если бы не одно но — по данным офиса президента, глава Минздрава США в этот момент находился совершенно в другом месте и принимал участие в этом мероприятии по видеосвязи. Журналисты сообщают, что на самом деле рядом с советником Байдена на тот момент сидел вовсе не Бессера, а министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.