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14 февраля, 21:26

Путин рассказал, кто лучше для России: Байден или Трамп

Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США

Американский лидер Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © S hutterstock

Американский лидер Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © S hutterstock

Россия готова работать с любым президентом США, но предпочтительнее — действующий лидер Джо Байден. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин рассказал, кто лучше для России: Байден или Трамп. Видео © t.me / Кремль.Новости

Журналист в разговоре с российским лидером упомянул тему здоровья Джо Байдена, которая особенно обсуждается в мировом сообществе. Вспомнив о контактах с действующим президентом США, Путин подчеркнул, что он не проявлял признаков недееспособности во время последней встречи с ним.

"Я, когда встречался с Байденом, это было несколько лет назад, и тогда уже говорили, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою", — признался Путин.

Говоря о том, что Байден когда-то при выходе из вертолёта ударился головой, президент заявил, что такие случаи среди политиков встречаются и у нас. Также Путин подчеркнул, что он не врач и не считает себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт. По мнению Путина, Москва смотрит не на это, а на позицию действующей администрации США, которая сегодня в высшей степени вредна и ошибочна для РФ. В этой связи Зарубин задал Путину вопрос: кто из американских лидеров лучше для России, Байден или экс-лидер Америки Дональд Трамп?

"Байден. Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", — подчеркнул Путин.

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Ранее Трамп заявил, что Штаты не должны оказывать своим союзникам по НАТО финансовую помощь на безвозмездной основе, вместо этого он предложил выдавать займы. Кроме того, 45-й президент США сказал, что не стал бы защищать участников альянса от потенциального нападения со стороны РФ, если бы они не оплачивали свои членские взносы в блок.

Оксана Попова
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