Россия готова работать с любым президентом США, но предпочтительнее — действующий лидер Джо Байден. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин рассказал, кто лучше для России: Байден или Трамп. Видео © t.me / Кремль.Новости

Журналист в разговоре с российским лидером упомянул тему здоровья Джо Байдена, которая особенно обсуждается в мировом сообществе. Вспомнив о контактах с действующим президентом США, Путин подчеркнул, что он не проявлял признаков недееспособности во время последней встречи с ним.

"Я, когда встречался с Байденом, это было несколько лет назад, и тогда уже говорили, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою", — признался Путин.

Говоря о том, что Байден когда-то при выходе из вертолёта ударился головой, президент заявил, что такие случаи среди политиков встречаются и у нас. Также Путин подчеркнул, что он не врач и не считает себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт. По мнению Путина, Москва смотрит не на это, а на позицию действующей администрации США, которая сегодня в высшей степени вредна и ошибочна для РФ. В этой связи Зарубин задал Путину вопрос: кто из американских лидеров лучше для России, Байден или экс-лидер Америки Дональд Трамп?