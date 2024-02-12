Байден разразился догадками о целях Путина после слов Трампа
Байден после слов Трампа о НАТО заявил, что Путин не остановится на Украине
Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за заявление о том, что тот не препятствовал бы России в случае гипотетического нападения на должников Вашингтона из НАТО, а ещё назвал его полезным лакеем президента РФ Владимира Путина. Соответствующий пост опубликован на странице американского лидера в социальной сети X.
"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — говорится в публикации Байдена.
Впрочем, пользователи бывшего "Твиттера" умозаключение американского президента не оценили. В комментариях под постом ему напоминают, что его задача — заботиться не об Украине, а о Штатах, при этом отдавая приоритет не мигрантам, а американским гражданам.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Штаты не должны оказывать своим союзникам по НАТО финансовую помощь на безвозмездной основе, вместо этого он предложил выдавать займы. Кроме того, 45-й президент США сказал, что не стал бы защищать участников альянса от потенциального нападения со стороны РФ, если бы не оплачивали свои членские взносы в блок.
Shutterstock