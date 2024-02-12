Байден разразился догадками о целях Путина после слов Трампа

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за заявление о том, что тот не препятствовал бы России в случае гипотетического нападения на должников Вашингтона из НАТО, а ещё назвал его полезным лакеем президента РФ Владимира Путина. Соответствующий пост опубликован на странице американского лидера в социальной сети X.





"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — говорится в публикации Байдена.