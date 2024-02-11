Только займы: Трамп "запретил" США безвозмездно помогать союзникам

Экс-президент подчеркнул, что США ведут себя глупо, когда разбрасываются валютой и не требуют её возвращения. Чтобы вложения не вредили экономике страны, она всегда должна иметь возможность потребовать заём назад.

"Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа. Условия могут быть необычайно выгодными, например без процентов и на неограниченный срок, но это всё же должен быть заём", — высказался Трамп.