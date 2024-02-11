Только займы: Трамп "запретил" США безвозмездно помогать союзникам
Трамп призвал США отказаться от безвозмездной помощи и заменить её на займы
Соединённым Штатам следует исключить практику оказания своим союзникам безвозмездной финансовой помощи, уверен 45-й американский лидер Дональд Трамп. По его словам, любые деньги должны выдаваться исключительно в виде займа. Об этом политик написал в своей соцсети.
Экс-президент подчеркнул, что США ведут себя глупо, когда разбрасываются валютой и не требуют её возвращения. Чтобы вложения не вредили экономике страны, она всегда должна иметь возможность потребовать заём назад.
"Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа. Условия могут быть необычайно выгодными, например без процентов и на неограниченный срок, но это всё же должен быть заём", — высказался Трамп.
А тем временем американские сенаторы ополчились против законопроекта о выделении Киеву нового пакета финансовой помощи на 60 миллиардов долларов. Член верхней палаты от штата Кентукки Рэнд Пол назвал документ оскорблением всех граждан США, а его коллега из Юты Майк Ли даже толкнул на этот счёт четырёхчасовую речь.
Flickr / Trump White House Archived