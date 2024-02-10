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10 февраля, 20:35

"Это оскорбление": Сенатор-республиканец жёстко разнёс законопроект о помощи Украине

Сенатор США Пол назвал оскорблением американцев законопроект о помощи Украине

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол гневно высказался в адрес авторов законопроекта о выделении новой помощи для Украины. Он напомнил, что в США достаточно других проблем, которые нуждаются в срочном финансировании больше Киева.

"Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты", — высказался член верхней палаты Конгресса в соцсетях.

Также Пол негативно охарактеризовал и киевский режим. Он, считает сенатор, печально известен своей коррумпированностью.

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Аналогичное заявление ранее сделал американский бизнесмен Илон Маск. По мнению миллиардера, выделение 60 миллиардов долларов без какой-либо подотчётности — это чистое безумие.

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X / Rand Paul

Илья Пушкарев
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