"Это оскорбление": Сенатор-республиканец жёстко разнёс законопроект о помощи Украине

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол гневно высказался в адрес авторов законопроекта о выделении новой помощи для Украины. Он напомнил, что в США достаточно других проблем, которые нуждаются в срочном финансировании больше Киева.

"Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты", — высказался член верхней палаты Конгресса в соцсетях.

Также Пол негативно охарактеризовал и киевский режим. Он, считает сенатор, печально известен своей коррумпированностью.