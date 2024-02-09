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9 февраля, 03:26

Маск счёл безумием выделение Киеву нового пакета финансовой помощи

Маск: Выделять помощь Украине в таких объёмах без подотчётности — это безумие

Американский бизнесмен Илон Маск высказался против законопроекта сената конгресса США, который предусматривает выделение финансовой помощи Киеву в большем количестве, чем на защиту своих границ от наплыва мигрантов. Своё мнение он высказал на своей странице в соцсети X.

"Продолжать направлять Украине так много денег без какой-либо подотчетности <...> — это безумие", — пишет Маск.

Он полагает, что выделять Украине миллионы, хотя она не отчитывается об использовании средств, это безрассудно, при этом, когда будет окончание российско-украинского конфликта, неизвестно.

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Напомним, американский Сенат в результате процедурного голосования поддержал законопроект, предусматривающий оказание внешней помощи Израилю и Украине, при этом не выделяя денег на охрану границы. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Обложка ©

GettyImages / picture alliance / Contributor

Анатолий Симоненко
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