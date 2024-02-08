"Отступаем?": Байден высказался о провале законопроекта, касающегося помощи Киеву

Украина находится в критической точке конфликта, в то время как союзники "отступают назад". Соответствующее заявление сделал президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg. По его словам, у ВСУ стремительно сокращаются запасы боеприпасов и оружия, а боевые действия, как ожидается, активизируются уже весной.

"А мы что делаем? Отступаем?" — возмутился Байден, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Киеву, который не прошёл процедурное голосование в Сенате.