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8 февраля, 11:31

"Отступаем?": Байден высказался о провале законопроекта, касающегося помощи Киеву

Байден: Украина находится в критической точке конфликта, а союзники отступают

Украина находится в критической точке конфликта, в то время как союзники "отступают назад". Соответствующее заявление сделал президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg. По его словам, у ВСУ стремительно сокращаются запасы боеприпасов и оружия, а боевые действия, как ожидается, активизируются уже весной.

"А мы что делаем? Отступаем?" — возмутился Байден, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Киеву, который не прошёл процедурное голосование в Сенате.

Ранее стало известно, что пакетный законопроект, который включает в себя одновременную помощь Израилю, Украине и в то же время предусматривает ужесточение мер контроля на американо-мексиканской границе, заблокировали в Сенате США.

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Getty Images / Stringer

Наталья Исакова
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