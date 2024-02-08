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8 февраля, 00:27

В Сенате США заблокировали понравившийся Байдену пакет помощи для Киева

В Сенате США заблокировали законопроект о выделении Украине 60 млрд долларов

Пакетный законопроект, который включает в себя одновременную помощь Израилю, Украине и в то же время предусматривающий ужесточение мер контроля на американо-мексиканской границе, заблокировали в Сенате США. Этот документ не прошёл первое процедурное голосование в верхней палате парламента.

Проект этого нормативно-правового акта поддержали всего 49 сенаторов, при том, что для его прохождения надо было набрать 60 голосов. В то же время против проголосовали 50 парламентариев, среди которых один из авторов документа — лидер демократического большинства Сенате США Чак Шумер. Стоит отметить, что данный манёвр позволит вынести этот законопроект на голосование ещё раз.

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Напомним, в понедельник, 5 февраля, Life.ru писал, что Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Сообщалось, что президент США Джо Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей.

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Алексей Соловьёв
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