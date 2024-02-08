В Сенате США заблокировали понравившийся Байдену пакет помощи для Киева

Пакетный законопроект, который включает в себя одновременную помощь Израилю, Украине и в то же время предусматривающий ужесточение мер контроля на американо-мексиканской границе, заблокировали в Сенате США. Этот документ не прошёл первое процедурное голосование в верхней палате парламента.

Проект этого нормативно-правового акта поддержали всего 49 сенаторов, при том, что для его прохождения надо было набрать 60 голосов. В то же время против проголосовали 50 парламентариев, среди которых один из авторов документа — лидер демократического большинства Сенате США Чак Шумер. Стоит отметить, что данный манёвр позволит вынести этот законопроект на голосование ещё раз.