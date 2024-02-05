"Обречён на провал": В Палате представителей ужаснулись от предложенного Сенатом проекта помощи Киеву

Разработанный Сенатом законопроект об охране границы и оказании помощи союзникам США в лице Украины и Израиля оказался хуже всех ожиданий, а потому обречён на провал. Таким мнением поделился спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

По словам республиканца, документ совершенно не способен решить проблему с прибывающими в Соединённые Штаты мигрантами. Ответственность за происходящее полностью лежит на президенте Джо Байдене, напомнил он.

"Я видел достаточно. Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом. Если этот законопроект дойдёт до Палаты представителей, он обречён на провал", — отметил Джонсон в соцсети X.

Его слова поддержал лидер республиканского большинства в нижней палате Конгресса Стив Скэлис, уточнив, что этот документ не будет вынесен на голосование в Палате представителей.

"Вот что не говорят вам те, кто продвигает эту "сделку": она позволяет принимать до пяти тысяч нелегальных мигрантов в день и даёт автоматическое разрешение на работу всем получившим убежище — ещё больший магнит для нелегальной миграции", — написал конгрессмен в соцсети X.