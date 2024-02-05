Конгрессмены представили законопроект о помощи Киеву, который понравился Байдену
Сенат США обнародовал законопроект об охране границы, помощи Украине и Израилю
Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине нового пакета финансовой помощи. Президент США Джо Байден уже одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей.
Именуемый "компромиссным" документ подразумевает выделение почти 120 миллиардов долларов, половина из которых предназначена для Киева. На охрану государственных границ сенаторы решили потратить всего 20 миллиардов, а третьей в списке с активом 14 миллиардов значится помощь Израилю. В инициативе сказано, что из 60 "украинских" миллиардов 14 будет направлено на закупку оружия, а 15 — на обучение ВСУ.
Комментируя текст законопроекта, Джо Байден назвал его "самым строгим и справедливым" по части пограничных реформ. Он обратился к Палате представителей, потребовав принять документ без промедлений.
"Пусть оно [соглашение] попадёт ко мне на стол, чтобы я мог немедленно его подписать", — призвал политик.
Ранее о возможном возобновлении военной поддержки Киева со стороны США высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западное оружие никак не повлияет на ход СВО, но навредит самим украинцам.
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