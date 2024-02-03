Песков заявил, что поставки оружия из США сделают украинцам больнее
Песков: Поставки США Киеву не повлияют на ход СВО, но навредят украинцам
Поставки США Украине никак не повлияют ни на ход, ни на результаты специальной военной операции (СВО). Они только делают больнее самим жителям Незалежной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дмитрий Песков заявил, что поставки США Украине не повлияют на исход СВО. Видео © Telegram / Зарубин
"Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции. И все цели будут достигнуты. Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибало. Это делают именно американцы, и они должны это понимать", — подчеркнул Песков на видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.
А ранее Песков прокомментировал фразу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о "милых сюрпризах", ожидающих Владимира Путина на поле боя. По словам официального представителя Кремля, визиты Нуланд в Киев добром не кончаются.
ТАСС / Павел Бедняков