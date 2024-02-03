Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 10:07

Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, напомнил Песков

Песков: Визиты замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Киев добром не кончаются

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фразу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о "милых сюрпризах", ожидающих лидера РФ на поле боя. Официальный представитель Кремля напомнил, что приезды американской чиновницы в Киев обычно ни к чему хорошему не приводят. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков прокомментировал фразу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о "милых сюрпризах", ожидающих лидера РФ на поле боя. Видео © Telegram / Зарубин

"Предпочёл бы не комментировать госпожу Нуланд, думаю, это лучше было бы делать моим коллегам из Министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, визиты Виктории Нуланд в Киев добром не кончаются", подчеркнул Песков на видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.

Представитель Кремля напомнил о посещении Нуланд украинской столицы в 2014 году, когда киевлянам раздавали печенье и пирожки. По словам Пескова, США повышают свою вовлечённость в украинский конфликт и провоцируют Киев на дальнейшую эскалацию. Однако эти провокации никак не повлияют на исход СВО — Россия всё равно достигнет всех своих целей.

Политолог раскрыл, с какой миссией Вашингтон отправил Нуланд в Киев
Политолог раскрыл, с какой миссией Вашингтон отправил Нуланд в Киев

Напомним, Нуланд прибыла в Киев в конце января. Как заявила посол США в стране Бриджит Бринк, поездка сотрудницы Госдепа должна подчеркнуть преданность Вашингтона "победе Украины". Российский дипломат Константин Гаврилов считает, что визит Нуланд связан с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Широко известна Нуланд стала во время Евромайдана. 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками Евромайдана, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди не поддерживавших госпереворот на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • США
  • Виктория Нуланд
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров