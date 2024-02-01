Нуланд прибыла в Киев из-за конфликта Зеленского и Залужного, заявил российский дипломат
Гаврилов: Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить конфликт Зеленского и Залужного
Заместитель секретаря по политическим вопросам американского Госдепартамента Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, цель поездки Нуланд — именно "разборки".
"Она известный дипломат в США. Американцы будут оценивать ситуацию: к чему это всё ведёт... будут даваться рекомендации", — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
При этом российский дипломат считает, что перед Нуланд не стоит задача примирить Зеленского и Залужного.
Напомним, ранее посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Нуланд прибыла с визитом в Киев. По её словам, поездка сотрудницы Госдепа должна подчеркнуть преданность Вашингтона "победе Украины".
Как сообщал Лайф, 29 января начали распространяться слухи об увольнении Залужного. В тот же день в администрации Зеленского опровергли сообщения об увольнении. При этом журналисты сообщали, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения.
Противостояние между Зеленским и Залужным продолжается все последние месяцы. Так, в ноябе главком ВСУ дал интервью западнойи пресс и признался, что для украинской армии на фронте сложилась тупиковая ситуация. Однако Зеленский не согласился с мнением Залужного, после чего объявил о планах наступления на в том числе 2024 год. В свою очередь военачальник набросился на оппонента с критикой увольнения военкомов и отверг его заявление о просьбе Генштаба мобилизовать ещё полмиллиона человек.
ТАСС / AP / Susan Walsh