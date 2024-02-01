Нуланд прибыла в Киев из-за конфликта Зеленского и Залужного, заявил российский дипломат

Заместитель секретаря по политическим вопросам американского Госдепартамента Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, цель поездки Нуланд — именно "разборки".

"Она известный дипломат в США. Американцы будут оценивать ситуацию: к чему это всё ведёт... будут даваться рекомендации", — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом российский дипломат считает, что перед Нуланд не стоит задача примирить Зеленского и Залужного.