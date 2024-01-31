Не оставили выбора: Буданов и Сырский вынудили Зеленского "простить" Залужного
Times: Сырский отказался от поста главкома ВСУ вслед за Будановым
Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua
Должность главкома Вооружёнными силами Украины вслед за главой ГУР Кириллом Будановым отказался занимать и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Такие данные британской газете The Times передал осведомлённый источник.
По словам информатора издания, Владимир Зеленский решил выбрать Валерию Залужному замену после того, как генерал раскритиковал правящую верхушку за нереалистичную оценку ситуации на фронте. Первым предложение возглавить ВСУ получил Буданов, а затем — Сырский.
"Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную", — отметили в издании, подчеркнув, что якобы на решение политика также повлияло давление Запада.
Эпопея с якобы "отставкой" Залужного началась 29 января с поста экс-нардепа Рады Борислава Берёзы. В этот же день офис Зеленского опроверг слухи об увольнении генерала. Западные СМИ уверены, что политик и военачальник действительно обсуждали кадровые перестановки и главкому ВСУ предлагался пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Впрочем, он отказался.