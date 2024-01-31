Не оставили выбора: Буданов и Сырский вынудили Зеленского "простить" Залужного

Должность главкома Вооружёнными силами Украины вслед за главой ГУР Кириллом Будановым отказался занимать и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Такие данные британской газете The Times передал осведомлённый источник.

По словам информатора издания, Владимир Зеленский решил выбрать Валерию Залужному замену после того, как генерал раскритиковал правящую верхушку за нереалистичную оценку ситуации на фронте. Первым предложение возглавить ВСУ получил Буданов, а затем — Сырский.