"Синдром маньяка": Возможному преемнику Залужного поставили тревожный диагноз
Депутат Водолацкий назвал Буданова маньяком, ненавидящим всё русское
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, которому прочили место главкома ВСУ на фоне слухов об отставке Валерия Залужного, — настоящий подонок и русофоб, страдающий синдромом маньяка. Такую характеристику генерал-лейтенанту в беседе с НСН дал зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Залужный — террорист, Буданов — ещё хуже террориста. Он просто подонок, который ненавидит всё, что связано со словом "русский", хотя сам по национальности русский. Что один, что второй — военные преступники и террористы. Мрази, которых непонятно как земля носит. <…> У Буданова есть ещё синдром маньяка, а у Залужного его, возможно, нет", — уверен депутат.
Рассказы прессы о решении Владимира Зеленского сменить главкома ВСУ — обычные домыслы, считает парламентарий. Политик не пошевелит и пальцем без приказа из Пентагона. При этом возможные кадровые перестановки никак не отразятся на ходе СВО, так как ни Залужного, ни Буданова нельзя считать самостоятельными фигурами, резюмировал Водолацкий.
Напомним, что слухи об отставке Залужного появились 29 января. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили. Сам главком лишь опубликовал снимок с другим военачальником ВСУ.
t.me / Кирилл Буданов