"Синдром маньяка": Возможному преемнику Залужного поставили тревожный диагноз

"Залужный — террорист, Буданов — ещё хуже террориста. Он просто подонок, который ненавидит всё, что связано со словом "русский", хотя сам по национальности русский. Что один, что второй — военные преступники и террористы. Мрази, которых непонятно как земля носит. <…> У Буданова есть ещё синдром маньяка, а у Залужного его, возможно, нет", — уверен депутат.