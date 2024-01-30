Залужный впервые вышел на связь после слухов об отставке и опубликовал один снимок
Залужный выложил селфи с Шапталой на фоне слухов об отставке с поста главкома
Валерий Залужный с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые объявился в Сети после слухов об увольнении. Генерал опубликовал на личной странице снимок с начальником Генштаба Сергеем Шапталой, никак не прокомментировав свою "отставку".
На фотографии военачальники позируют в одинаковых толстовках цвета хаки с нечитабельной из-за отзеркаленного кадра надписью Army Ukraine. Снимок главком ВСУ оставил без подписи.
Информация о смещении Залужного с занимаемого поста появилась 29 января. Впрочем, МО страны не подтвердило эти слухи, как и пресс-секретарь Владимира Зеленского. По словам экс-президента Петра Порошенко, инцидент сильно шокировал Брюссель.