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30 января, 00:01

Залужный впервые вышел на связь после слухов об отставке и опубликовал один снимок

Залужный выложил селфи с Шапталой на фоне слухов об отставке с поста главкома

Валерий Залужный с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Валерий Залужный с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые объявился в Сети после слухов об увольнении. Генерал опубликовал на личной странице снимок с начальником Генштаба Сергеем Шапталой, никак не прокомментировав свою "отставку".

На фотографии военачальники позируют в одинаковых толстовках цвета хаки с нечитабельной из-за отзеркаленного кадра надписью Army Ukraine. Снимок главком ВСУ оставил без подписи.

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Информация о смещении Залужного с занимаемого поста появилась 29 января. Впрочем, МО страны не подтвердило эти слухи, как и пресс-секретарь Владимира Зеленского. По словам экс-президента Петра Порошенко, инцидент сильно шокировал Брюссель.

Илья Пушкарев
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