"Он снят с поста главкома": В офисе Зеленского слили сведения об увольнении Залужного
Экс-нардеп Рады Берёза утверждает, что Залужный снят с должности главкома ВСУ
Валерий Залужный. Обложка © Getty Images /SOPA Images / Mykhaylo Palinchak
Бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза утверждает, что Владимир Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он получил подтверждение от нескольких инсайдеров в Офисе президента Украины.
"Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный снят с должности главкома ВСУ", — написал экс-нардеп.
Официально эта информация пока не подтверждена, но слухи о планах Зеленского уволить главкома ВСУ появились давно. Их противостояние началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 год. Со временем накал страстей между ними лишь усилился, и теперь стороны обмениваются взаимными претензиями. В частности, недавно Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов, а также опроверг его слова о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек.