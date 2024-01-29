"Он снят с поста главкома": В офисе Зеленского слили сведения об увольнении Залужного

Бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза утверждает, что Владимир Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он получил подтверждение от нескольких инсайдеров в Офисе президента Украины.