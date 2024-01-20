На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного
СМИ: Зеленский принял решение об увольнении главкома ВСУ Залужного
Владимир Зеленский решил всё-таки уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной. Об этом в интервью на ютуб-канале Newsroom рассказал Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий".
По его сведениям, в роли главкома ВСУ Зеленский видит главу ГУР Кирилла Буданова, но тот наотрез отказывается покидать свой пост. Кроме того, сообщается, что принято решение об освобождении от должности начальника Генштаба украинской армии Сергея Шапталу и увольнении по статье командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева. По всей вероятности, последнему вручат уведомление о подозрении.
Также главу МВД Незалежной Игоря Клименко планируется заменить начальником СБУ Василием Малюком. Украинскую спецслужбу возглавит начальник контрразведки Александр Поклад. Официально Зеленский пока не объявлял о кадровых решениях.
Напомним, противостояние Зеленского и Залужного началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Со временем накал страстей между ними лишь усилился, и теперь стороны обмениваются взаимными претензиями. В частности, недавно Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов, а также опроверг его слова о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек.