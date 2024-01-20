На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного

Владимир Зеленский решил всё-таки уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной. Об этом в интервью на ютуб-канале Newsroom рассказал Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий".

По его сведениям, в роли главкома ВСУ Зеленский видит главу ГУР Кирилла Буданова, но тот наотрез отказывается покидать свой пост. Кроме того, сообщается, что принято решение об освобождении от должности начальника Генштаба украинской армии Сергея Шапталу и увольнении по статье командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева. По всей вероятности, последнему вручат уведомление о подозрении.