Минобороны Украины выпустило загадочное опровержение после сообщений о Залужном: "Нет"

Минобороны Украины выступило с опровержением после сообщений сразу нескольких СМИ о том, что Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Правда, ведомство не стало объяснять, что именно опровергает.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — гласит краткий пост в телеграм-канале ведомства.