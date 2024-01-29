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29 января, 17:55

Минобороны Украины выпустило загадочное опровержение после сообщений о Залужном: "Нет"

Минобороны Украины выступило с опровержением после сообщений о Залужном

Минобороны Украины выступило с опровержением после сообщений сразу нескольких СМИ о том, что Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Правда, ведомство не стало объяснять, что именно опровергает.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — гласит краткий пост в телеграм-канале ведомства.

Напомним, всего часом ранее бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза написал, что Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию подхватили украинские СМИ и депутаты. По их сведениям, указа нет, но Залужному обо всём объявили.

На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного
На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного
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ТАСС / АР

Андрей Бражников
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