Минобороны Украины выпустило загадочное опровержение после сообщений о Залужном: "Нет"
Минобороны Украины выступило с опровержением после сообщений о Залужном
Минобороны Украины выступило с опровержением после сообщений сразу нескольких СМИ о том, что Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Правда, ведомство не стало объяснять, что именно опровергает.
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — гласит краткий пост в телеграм-канале ведомства.
Напомним, всего часом ранее бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза написал, что Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию подхватили украинские СМИ и депутаты. По их сведениям, указа нет, но Залужному обо всём объявили.
ТАСС / АР