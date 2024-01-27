"Зреет бунт": Противостояние Зеленского с Залужным привело к смене настроений в Раде, заявили на Украине
Политолог Бортник указал на зреющий в Верховной раде бунт против Зеленского
В Незалежной начался парламентский кризис, который грозит уменьшением власти Владимира Зеленского, предупредил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По словам эксперта, об этом говорит изгнание депутата Марьяны Безуглой, известной плохим отношением к главкому ВСУ Валерию Залужному, с должности замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности.
"В глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство "за Залужного", — отметил он на своём ютуб-канале.
Бортник добавил, что сильная власть Зеленского основывалась в первую очередь на доминировании в Раде фракции "Слуга народа", однако внутренние конфликты в ней приведут к созданию новой коалиции. Уже это превратит Зеленского в "хромую утку": ему придётся добиваться согласия парламентариев даже на назначение министров.
Напомним, 5 января депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что комитет парламента по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы, что позднее утвердили. А вчера, 26 января, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил о приближении "кризиса" в Раде, так как уже 17 депутатов от партии отказались от мандатов, из-за чего ей будет сложно собирать кворум в 226 человек.
Тем временем на Украине разгорается противостояние между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Оно началось с интервью последнего журналу The Economist, в котором тот признался, что для украинской армии на фронте сложилась тупиковая ситуация. Однако Зеленский не согласился с мнением главкома, после чего объявил о планах наступления на в том числе 2024 год. В свою очередь Залужный набросился на оппонента с критикой увольнения военкомов и отверг его заявление о просьбе Генштаба мобилизовать ещё полмиллиона человек. А 20 января экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука анонсировал скорое увольнение главкома. По мнению Марьяны Безуглой, на его место могут назначить одного из трёх кандидатов — главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка или командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
president.gov.ua