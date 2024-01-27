"Зреет бунт": Противостояние Зеленского с Залужным привело к смене настроений в Раде, заявили на Украине

В Незалежной начался парламентский кризис, который грозит уменьшением власти Владимира Зеленского, предупредил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По словам эксперта, об этом говорит изгнание депутата Марьяны Безуглой, известной плохим отношением к главкому ВСУ Валерию Залужному, с должности замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности.

"В глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство "за Залужного", — отметил он на своём ютуб-канале.

Бортник добавил, что сильная власть Зеленского основывалась в первую очередь на доминировании в Раде фракции "Слуга народа", однако внутренние конфликты в ней приведут к созданию новой коалиции. Уже это превратит Зеленского в "хромую утку": ему придётся добиваться согласия парламентариев даже на назначение министров.