Ненавистница Залужного из Рады назвала трёх кандидатов на замену главкома ВСУ

Заменить главкома ВСУ Валерия Залужного в случае его отставки может один из трёх кандидатов. Их перечислила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой главнокомандующего украинскими войсками, сообщают местные СМИ.

"Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками", — пишут украинские СМИ.