Ненавистница Залужного из Рады назвала трёх кандидатов на замену главкома ВСУ
Депутат Рады Безуглая: Место Залужного могут занять Буданов, Сырский или Мойсюк
Заменить главкома ВСУ Валерия Залужного в случае его отставки может один из трёх кандидатов. Их перечислила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой главнокомандующего украинскими войсками, сообщают местные СМИ.
"Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками", — пишут украинские СМИ.
Депутат Рады пояснила, что выбор этих кандидатов основан на её личных впечатлениях и наблюдениях.
Напомним, на Украине разгорается противостояние между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Оно началось с интервью последнего журналу The Economist, в котором он признался в тупиковом положении ВСУ на фронте. Зеленский же не согласился с этим и объявил о планах продолжить наступление и в 2024 году. Позже главнокомандующий украинскими войсками и вовсе раскритиковал оппонента за увольнение военкомов, а также отверг заявление Зеленского о просьбе военных мобилизовать ещё полмиллиона жителей Незалежной. 20 января бывший заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" заявил, что Зеленский принял решение об увольнении главкома ВСУ Залужного.
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