Критикующая Залужного депутат Рады Безуглая покидает партию "Слуга народа"

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая в последние месяцы активно критикует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила о решении покинуть партию.

"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", — написала она в телеграм-канале.

При этом она напомнила, что будет продолжать исполнять обязанности депутата и поддерживать Владимира Зеленского. Говоря о своих коллегах по партии она подчеркнула, что не желает иметь "общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину".