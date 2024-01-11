Критикующая Залужного депутат Рады Безуглая покидает партию "Слуга народа"
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Обложка © t.me / Mariana
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая в последние месяцы активно критикует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила о решении покинуть партию.
"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", — написала она в телеграм-канале.
При этом она напомнила, что будет продолжать исполнять обязанности депутата и поддерживать Владимира Зеленского. Говоря о своих коллегах по партии она подчеркнула, что не желает иметь "общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину".
Безуглая считает, что народные избранники мечтают о её молчании по теме бездействия комитета по вопросам нацбезопасности, но при этом они сами закрывают глаза на то, что украинские генералы убивают собственных граждан.
Напомним, Безуглая до этого заявила, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. А потом и вовсе потребовала наказания для Залужного и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий. В итоге в профильном Комитете Верховной рады практически единогласно проголосовали за снятие с поста заместителя главы комитета члена правящей партии "Слуга народа" Безуглой.