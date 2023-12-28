Безуглая высмотрела на фото Залужного одну интересную деталь
Нардеп Безуглая обратила внимание на дорогую ручку на фото с Залужным
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с дорогой ручкой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bezuhlamariana
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в очередной раз выступила с критикой в адрес главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Теперь она опубликовала в социальных сетях его фотографию, обратив внимание на лежащую на столе генерала дорогую ручку.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с дорогой ручкой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bezuhlamariana
"Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях.
Народная избранница опубликовала в соцсетях скрин из интернет-магазина с похожей ручкой. Стоимость товара на этом изображении составляла 24 тысячи гривен (около 60 тысяч рублей).
Напомним, Безуглая до этого заявила, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. А потом и вовсе потребовала наказания для Залужного и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий.