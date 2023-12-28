Безуглая высмотрела на фото Залужного одну интересную деталь

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в очередной раз выступила с критикой в адрес главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Теперь она опубликовала в социальных сетях его фотографию, обратив внимание на лежащую на столе генерала дорогую ручку.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с дорогой ручкой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bezuhlamariana

"Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях.