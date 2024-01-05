Нардеп Безуглая расплатится местом в Раде за публичную критику Зеленского

В Комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки практически единогласно проголосовали за снятие с поста заместителя главы комитета члена правящей партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

"Сегодня комитет Верховной рады по вопросам обороны принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Решение принято почти единогласно, один человек воздержался", — написал в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, вопрос увольнения Безуглой должны рассмотреть на заседании Рады. Железняк добавил, что решение будет принято, если его поддержат 226 человек в парламенте.