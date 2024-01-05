Нардеп Безуглая расплатится местом в Раде за публичную критику Зеленского
Депутата Рады Безуглую снимут с поста замглавы комитета по нацбезопасности
Депутат Рады Марьяна Безуглая. Обложка © ТАСС / Zuma
В Комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки практически единогласно проголосовали за снятие с поста заместителя главы комитета члена правящей партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.
"Сегодня комитет Верховной рады по вопросам обороны принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Решение принято почти единогласно, один человек воздержался", — написал в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.
По его словам, вопрос увольнения Безуглой должны рассмотреть на заседании Рады. Железняк добавил, что решение будет принято, если его поддержат 226 человек в парламенте.
Сама же член партии "Слуга народа" обещала в своих соцсетях, что не будет "сдаваться". Она подчеркнула, что "никакой шантаж" не заставит её "отступить от принципов, работы, борьбы и правды".
Напомним, Безуглая до этого заявила, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. А потом и вовсе потребовала наказания для Залужного и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий.