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5 января, 13:36

Нардеп Безуглая расплатится местом в Раде за публичную критику Зеленского

Депутата Рады Безуглую снимут с поста замглавы комитета по нацбезопасности

Депутат Рады Марьяна Безуглая. Обложка © ТАСС / Zuma

Депутат Рады Марьяна Безуглая. Обложка © ТАСС / Zuma

В Комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки практически единогласно проголосовали за снятие с поста заместителя главы комитета члена правящей партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

"Сегодня комитет Верховной рады по вопросам обороны принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Решение принято почти единогласно, один человек воздержался", — написал в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, вопрос увольнения Безуглой должны рассмотреть на заседании Рады. Железняк добавил, что решение будет принято, если его поддержат 226 человек в парламенте.

Сама же член партии "Слуга народа" обещала в своих соцсетях, что не будет "сдаваться". Она подчеркнула, что "никакой шантаж" не заставит её "отступить от принципов, работы, борьбы и правды".

Безуглая высмотрела на фото Залужного одну интересную деталь
Безуглая высмотрела на фото Залужного одну интересную деталь

Напомним, Безуглая до этого заявила, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. А потом и вовсе потребовала наказания для Залужного и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий.

Ян Поланин
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