"Находится в бешенстве": На Украине забили тревогу из-за потерявшего рассудок Зеленского

Владимир Зеленский обезумел от борьбы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил Олег Соскин — экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы. По его словам, Зеленский уже не в силах себя контролировать.

"Зеленский просто <...> находится в ярости и бешенстве [от того], что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом... Вот это всё приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может", — сказал эксперт на своём YouTube-канале.

Соскин отметил, что Зеленский — "очень мелочный" человек, который не терпит никакой конкуренции и обожает интриги и склоки. Эта тяга к конфликтам привела к тому, что его перестала интересовать ситуация на фронте, и борьба внутри украинского политикума будет только усиливаться. Остановить происходящее можно прекращением огня, уверен политолог.