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26 января, 07:48

"Находится в бешенстве": На Украине забили тревогу из-за потерявшего рассудок Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский впал в безумие, пытаясь устранить Залужного

Владимир Зеленский обезумел от борьбы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил Олег Соскин — экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы. По его словам, Зеленский уже не в силах себя контролировать.

"Зеленский просто <...> находится в ярости и бешенстве [от того], что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом... Вот это всё приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может", — сказал эксперт на своём YouTube-канале.

Соскин отметил, что Зеленский — "очень мелочный" человек, который не терпит никакой конкуренции и обожает интриги и склоки. Эта тяга к конфликтам привела к тому, что его перестала интересовать ситуация на фронте, и борьба внутри украинского политикума будет только усиливаться. Остановить происходящее можно прекращением огня, уверен политолог.

"Дорогие украинцы, подумайте", — добавил он.

На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного
На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного

Напомним, на Украине разгорается противостояние между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Оно началось с интервью последнего журналу The Economist, в котором он признался в тупиковом положении ВСУ на фронте. Зеленский же не согласился с этим и объявил о планах продолжить наступление и в 2024 году. А недавно главком украинских войск и вовсе раскритиковал оппонента за увольнение военкомов, а также отверг заявление Зеленского о просьбе военных мобилизовать ещё полмиллиона жителей Незалежной.

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president.gov.ua

Матвей Константинов
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