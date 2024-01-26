"Находится в бешенстве": На Украине забили тревогу из-за потерявшего рассудок Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский впал в безумие, пытаясь устранить Залужного
Владимир Зеленский обезумел от борьбы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил Олег Соскин — экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы. По его словам, Зеленский уже не в силах себя контролировать.
"Зеленский просто <...> находится в ярости и бешенстве [от того], что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом... Вот это всё приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может", — сказал эксперт на своём YouTube-канале.
Соскин отметил, что Зеленский — "очень мелочный" человек, который не терпит никакой конкуренции и обожает интриги и склоки. Эта тяга к конфликтам привела к тому, что его перестала интересовать ситуация на фронте, и борьба внутри украинского политикума будет только усиливаться. Остановить происходящее можно прекращением огня, уверен политолог.
"Дорогие украинцы, подумайте", — добавил он.
Напомним, на Украине разгорается противостояние между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Оно началось с интервью последнего журналу The Economist, в котором он признался в тупиковом положении ВСУ на фронте. Зеленский же не согласился с этим и объявил о планах продолжить наступление и в 2024 году. А недавно главком украинских войск и вовсе раскритиковал оппонента за увольнение военкомов, а также отверг заявление Зеленского о просьбе военных мобилизовать ещё полмиллиона жителей Незалежной.