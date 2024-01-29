Пресс-секретарь Зеленского поставил точку в пересудах о снятии Залужного

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он в комментарии изданию "Украинская правда".

Ранее сегодня бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза написал, что Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию подхватили украинские СМИ и депутаты. По их сведениям, указа нет, но Залужному обо всём объявили. Позже Минобороны Украины выступило с опровержением, но без конкретики.