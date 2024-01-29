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29 января, 18:45

Пресс-секретарь Зеленского поставил точку в пересудах о снятии Залужного

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг слухи об увольнении Залужного

Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Jakub Porzycki / Alexey Furman

Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Jakub Porzycki / Alexey Furman

Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров на фоне информации об отставке главкома, распространённой украинскими СМИ.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он в комментарии изданию "Украинская правда".

На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного
На Украине узнали об окончательном решении Зеленского уволить Залужного

Ранее сегодня бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза написал, что Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию подхватили украинские СМИ и депутаты. По их сведениям, указа нет, но Залужному обо всём объявили. Позже Минобороны Украины выступило с опровержением, но без конкретики.

Александра Мышляева
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