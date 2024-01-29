Пресс-секретарь Зеленского поставил точку в пересудах о снятии Залужного
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг слухи об увольнении Залужного
Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Jakub Porzycki / Alexey Furman
Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров на фоне информации об отставке главкома, распространённой украинскими СМИ.
"Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он в комментарии изданию "Украинская правда".
Ранее сегодня бывший нардеп Верховной рады Борислав Берёза написал, что Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию подхватили украинские СМИ и депутаты. По их сведениям, указа нет, но Залужному обо всём объявили. Позже Минобороны Украины выступило с опровержением, но без конкретики.