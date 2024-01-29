Порошенко призвал Зеленского порвать указ об отставке Залужного
Порошенко: Слухи об отставке Залужного шокировали Брюссель
Новость о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного повергла в шок партнёров Киева в Брюсселе. Так слухи о смещении военачальника прокомментировал экс-президент Украины Пётр Порошенко, который находится в бельгийской столице.
По словам политика, генерал стал настоящим олицетворением Вооружённых сил Незалежной, поэтому его увольнение станет "выстрелом в десятку по национальному единству". Чтобы избежать такого сценария, нынешним украинским властям нужно предпринимать решительные действия.
"Лучшее, что ещё можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан", — написал Порошенко в соцсетях.
Об увольнении Залужного в понедельник вечером сообщил экс-депутат Рады Борислав Берёза. МО Украины опровергло это заявление, а точку в вопросе поставил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.