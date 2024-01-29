Порошенко призвал Зеленского порвать указ об отставке Залужного

Новость о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного повергла в шок партнёров Киева в Брюсселе. Так слухи о смещении военачальника прокомментировал экс-президент Украины Пётр Порошенко, который находится в бельгийской столице.

По словам политика, генерал стал настоящим олицетворением Вооружённых сил Незалежной, поэтому его увольнение станет "выстрелом в десятку по национальному единству". Чтобы избежать такого сценария, нынешним украинским властям нужно предпринимать решительные действия.