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29 января, 20:54

Порошенко призвал Зеленского порвать указ об отставке Залужного

Порошенко: Слухи об отставке Залужного шокировали Брюссель

Новость о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного повергла в шок партнёров Киева в Брюсселе. Так слухи о смещении военачальника прокомментировал экс-президент Украины Пётр Порошенко, который находится в бельгийской столице.

По словам политика, генерал стал настоящим олицетворением Вооружённых сил Незалежной, поэтому его увольнение станет "выстрелом в десятку по национальному единству". Чтобы избежать такого сценария, нынешним украинским властям нужно предпринимать решительные действия.

"Лучшее, что ещё можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан", — написал Порошенко в соцсетях.

Пентагон отказался комментировать новости об увольнении главкома ВСУ Залужного
Пентагон отказался комментировать новости об увольнении главкома ВСУ Залужного

Об увольнении Залужного в понедельник вечером сообщил экс-депутат Рады Борислав Берёза. МО Украины опровергло это заявление, а точку в вопросе поставил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Илья Пушкарев
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