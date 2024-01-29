Пентагон отказался комментировать новости об увольнении главкома ВСУ Залужного

В Министерстве обороны США отказались комментировать новости, распространившиеся в СМИ, по поводу возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Представитель ведомства предложил задавать такие вопросы Киеву.

"Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу", — заявил РИА "Новости" официальный представитель ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что экс-нардеп Верховной рады Борислав Берёза написал, что Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию подхватили украинские СМИ и депутаты. По их сведениям, указа нет, но Залужному обо всём объявили. Однако позже Минобороны Украины выступило с опровержением после сообщений сразу нескольких СМИ.