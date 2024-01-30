Зеленскому предрекли неприятности от США из-за скандала с "увольнением" Залужного

Читатели немецкого издании Die Welt считают, что предполагаемое увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ — это свидетельство царящего на Украине хаоса. Таким мнением они поделились в комментариях под статьёй, посвящённой одному из самых громких кадровых скандалов за последние месяцы. Читатели гадают, одобрят ли западные спонсоры выпад Владимира Зеленского в адрес более популярного у украинцев Залужного. Есть версия, что позже на главкома Киев "повесит" вину за сбитый Ил-76 с украинскими пленными на борту.