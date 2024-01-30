Зеленскому предрекли неприятности от США из-за скандала с "увольнением" Залужного
Читатели Die Welt назвали "настоящим бардаком" ситуацию с увольнением Залужного
Читатели немецкого издании Die Welt считают, что предполагаемое увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ — это свидетельство царящего на Украине хаоса. Таким мнением они поделились в комментариях под статьёй, посвящённой одному из самых громких кадровых скандалов за последние месяцы. Читатели гадают, одобрят ли западные спонсоры выпад Владимира Зеленского в адрес более популярного у украинцев Залужного. Есть версия, что позже на главкома Киев "повесит" вину за сбитый Ил-76 с украинскими пленными на борту.
"Похоже, Зеленский уже давно работает над этим. Сбитый самолёт может быть использован в качестве обоснования", — прокомментировал ситуацию Wolfgang D.
Читатели Die Welt не сомневаются, что отставка Залужного произошла в первую очередь из-за разногласий с Зеленским. Тот не хочет, чтобы главком ВСУ становился мощной политической фигурой, способной своим авторитетом пошатнуть авторитет самого Зеленского.
Ранее экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг. Подтверждения информации об увольнении главкома ВСУ по-прежнему нет. В свою очередь Пётр Порошенко отметил, что это стало бы фатальным ударом по народному единству, поскольку Залужный олицетворяет Армию Украины.
Getty Images / Jakub Porzycki, Alexey Furman