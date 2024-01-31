Слиты детали переговоров Зеленского и Залужного об отставке главкома ВСУ

Владимир Зеленский предложил главкому ВСУ Валерию Залужному уйти в отставку и занять пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Однако генерал предпочёл остаться на нынешней должности, сообщил со ссылкой на источники журнал Economist.

По данным инсайдеров, тема кадровых перестановок обсуждалась политиком и военачальником 29 января в рамках личной встречи. Британские журналисты уверены, что Залужный — одна из самых популярных фигур на Украине. Его смещение ознаменовало бы поворотный момент в конфликте.