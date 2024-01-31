Почему Запад не спешит менять Зеленского на Залужного Кто и зачем разгоняет слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, почему они играют на руку России и чем закончится эта игра в "сними генерала" для киевского режима. 30 января, 21:40 Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / picture alliance, © Shutterstock

Вторую неделю украинские паблики и СМИ разгоняют волну слухов о якобы отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Спекуляции на тему увольнения подаются под соусом: "не справился", "заменят главой ГУР Кириллом Будановым" и так далее. Кому нужен этот пиар, что за ним скрывается и почему реальная замена генерала привела бы к политическому хаосу на Украине, что неизбежно ослабило бы киевский режим.

Отставка

Сразу несколько депутатов Верховной рады за последние сутки объявили об отставке главкома ВСУ. По их сообщениям, Зеленский при встрече с Залужным лично предложил ему написать рапорт об отставке, но тот якобы отказался. При этом отмечалось, что указ президента об отставке главкома то ли уже подписан, но не обнародован, то ли указа ещё нет, а существует только его проект, под которым нет подписи Зеленского.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock

Впрочем, вскоре и офис Зеленского, и Минобороны Украины опровергли информацию об отставке. "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — сообщило Минобороны Украины. "Зеленский не увольнял Залужного", — заявил пресс-секретарь главы киевского режима Украины Сергей Никифоров.

Конфликт с президентом Украины

Однако подобные информационные вбросы никогда не вызвали бы столь бурной реакции, если бы под ними не было серьёзных оснований. Между тем разговоры о противостоянии главы киевского режима и главкома ВСУ тянутся ещё с 2022 года. Тогда эксперты сошлись во мнении, что офис Зеленского видит в главкоме потенциального политического конкурента президенту.

В течение этого времени неприязнь между Зеленским и Залужным не раз прорывалась в публичное пространство. Так, Залужный обвинил Зеленского в том, что его политика завела военное противостояние Украины с Россией в тупик. "Скорее всего, никакого глубокого и красивого прорыва не будет", — заявил он. Зеленский же в свою очередь обвинил главкома в провале украинского контрнаступления в 2023 году из-за его некомпетентности. По мнению экспертов, нынешний скандал — очередной выход в публичное поле подковёрной борьбы за власть в украинском руководстве.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Фото © Shutterstock

— Суета вокруг отставки Залужного — это результат политического противостояния в украинской верхушке. Это связано и с тем, что на Зеленского и Залужного ставят разные внешнеполитические группировки — американская и британская. И с тем, что Зеленский по понятным причинам не хочет идти на создание видимости переговоров с Россией, потому что для него это может стать личной политической катастрофой, а также поводом для его уничтожения радикалами. Залужный же высказывался за имитацию подобного рода переговоров, чтобы дать возможность ВСУ восстановить свою численность, отмобилизовать население и начать получать оружейную помощь Запада. Это корни принципиальных разногласий двух политиков, — считает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Неудачная попытка

Что это было в действительности — некая попытка отследить реакцию различных политических сил на самой Украине и на Западе в случае реальной отставки Залужного, или действительно Зеленский попробовал устранить политического соперника, пока никто не знает. Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян не исключает, что могла иметь место реальная попытка снять Валерия Залужного с должности главкома.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Фото © Shutterstock

— Возможно, Зеленский действительно попытался продавить отставку Залужного, поставить американских кураторов перед фактом. Но в результате коммуникаций его убедили или заставили своё решение изменить. И всё происходившее в течение нескольких часов после объявления об отставке отражало внутреннюю борьбу в офисе президента, где сначала приняли решение, потом поставили его на паузу, а после были вынуждены это решение каким-то образом отменять, — полагает он.

Вперёд ногами

О недовольстве Вашингтона Зеленским и возможности его замены Залужным западная пресса пишет уже не один месяц, а накал противостояния между президентом и главкомом достиг такого уровня, что всё чаще прорывается в публичное пространство. Однако США не спешат менять Зеленского на Залужного. И, по мнению экспертов, для этого есть серьёзные причины.

— Заменить Зеленского Залужным сейчас невозможно. Потому что вся западная пропагандистская машина раскрутила образ героической Украины благодаря фигуре главы киевского режима, привязав намертво Зеленского к Украине. Если сейчас его снимут, нужно объяснять — почему. И, соответственно, дегероизировать его — рассказывать, что он вор, коррупционер, неэффективный, маньяк и так далее. Но этот этап автоматически станет дегероизацией Украины. А этого Запад допустить не может, — считает Геворг Мирзаян, добавляя, что насильственно снять Зеленского с должности можно, только физически устранив его.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / NurPhoto

— Заменить Зеленского на Залужного безопасно для Запада можно, только вынеся его с этой должности вперёд ногами. После этого обвинить в его убийстве русских и объявить Зеленского героем с вручением посмертно всех Нобелевских премий и медали Конгресса США. После чего поставить во главе Украины вменяемого, подконтрольного, адекватного человека, то есть Залужного, — пояснил он.

Однако, чем бы ни завершилась эта внутренняя грызня в политической верхушке Украины, для России это положительный фактор, считает политолог Никита Мендкович. По закону Зеленский может отправить Залужного в отставку в любой момент. Однако в ходе закулисных консультаций он отказывается уходить с поста. Более того, Залужный, судя по всему, претендует на верховную власть в стране, так как Зеленский теряет политическую популярность, а главнокомандующий в меньшей мере замазан в политических скандалах и националистической частью украинцев воспринимается как определённая надежда.

— Чем разрешится этот политический кризис, во многом зависит от позиции США. Но очевидно, что трещины в структуре фашистского режима становятся все более явными. И это хорошая новость, потому что это первые признаки начала конца данного отвратительного режима, — отметил Мендкович.

Впрочем, кто бы ни одержал верх во внутриполитической борьбе на Украине, для России это не имеет большого значения, поскольку замена Зеленского на Залужного или какие-то ещё перестановки в украинском руководстве не изменят самого характера нынешнего киевского режима, а значит, никак не скажутся на российской специальной операции на Украине. Армия Незалежной действует в соответствии с указами Запада, а через кого их передавать, кураторы разберутся довольно быстро.

— Всей стратегией и даже тактикой занимаются иностранные консультанты. ВСУ уходят в оборону, что заметно по заявлениям американских официальных лиц и СМИ. Уже понятно, что занимать новые территории они не претендуют. Им бы удержать максимально под контролем Киева то, что есть. Не думаю, что отставка главнокомандующего сможет что-либо изменить в этой ситуации, — считает политолог Александр Дудчак.

Авторы Владимир Дюжий