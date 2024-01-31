Нуланд прибыла в Киев, чтобы демонстрировать преданность Украине

В Киев с рабочим визитом прибыла заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом в социальной сети X сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.

"Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд", — сказано в публикации Бринк, к которой приложено фото их встречи.