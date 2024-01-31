Нуланд прибыла в Киев, чтобы демонстрировать преданность Украине
Посол США на Украине заявила о прибытии Нуланд в Киев
Посол США на Украине Бриджит Бринк встречает замгоссекретаря США Викторию Нуланд в Киеве. Обложка © X / @USAmbKyiv
В Киев с рабочим визитом прибыла заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом в социальной сети X сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.
"Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд", — сказано в публикации Бринк, к которой приложено фото их встречи.
Американский посол добавила, что у них с Нуланд назначен ряд встреч с высшим руководством Незалежной, ветеранами и представителями гражданского общества. По её мнению, это должно подчеркнуть преданность США "победе Украины".
Хочется отметить, что к преданности США победе Украины в последнее время всё больше вопросов. Чуть менее года назад сама Нуланд признала, что представители главных политических сил Соединённых Штатов — Республиканской и Демократической партий — начали сомневаться в необходимости помогать Украине. С тех пор Штаты выделили Киеву несколько траншей на существенную сумму, но сейчас помощь "западных партнёров" практически иссякла, а в американском Минобороны заявили, что не станут анонсировать новые поставки оружия на Украину, так как Конгресс не выделил на это средства.