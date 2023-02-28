Нуланд заявила о сомнениях среди республиканцев и демократов относительно помощи Украине

Представители главных политических сил США — Республиканской и Демократической партий — начали сомневаться в необходимости помогать Украине. Это признала замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд.

"По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне", — сказала она в ходе выступления в американской Торговой палате.

При этом Нуланд заметила, что без "подавляющего" одобрения со стороны Конгресса и обеих партий помощь Штатов Киеву была бы невозможна. По её словам, Вашингтон выделил больше 30 миллиардов долларов на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине.