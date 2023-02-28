Нуланд заявила о сомнениях среди республиканцев и демократов относительно помощи Украине
Представители главных политических сил США — Республиканской и Демократической партий — начали сомневаться в необходимости помогать Украине. Это признала замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд.
"По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне", — сказала она в ходе выступления в американской Торговой палате.
При этом Нуланд заметила, что без "подавляющего" одобрения со стороны Конгресса и обеих партий помощь Штатов Киеву была бы невозможна. По её словам, Вашингтон выделил больше 30 миллиардов долларов на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине.
Ранее американский журналист Эмералд Робинсон заявила, что Вашингтон сделал из Украины способ отмывания денег. Она объяснила, что действующая власть в США "держит ответ перед Пентагоном, а не перед народом".
Twitter / Under Secretary Victoria Nuland