В США раскрыли космические траты на помощь Украине за год
The Hill: Расходы бюджета США на помощь Украине за год достигли $77,5 млрд
Все расходы из бюджета США, выделенные Украине с января 2022-го по январь 2023 года, составили 77,5 миллиарда долларов. В эту сумму входит и военная поддержка киевского режима. Подсчётами делится издание The Hill.
"Совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022-го по январь 2023 года, — 77,5 миллиарда долларов", — говорится в статье.
Так, 29,3 миллиарда из них ушли на вооружение ВСУ, ещё 45 миллиардов долларов выделены в виде "экстренных средств для усиления общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". На гуманитарную поддержку украинских беженцев внутри Незалежной и за её пределами Вашингтон потратил 1,9 миллиарда долларов.
Вся помощь США, к слову, вдвое превышает годовой бюджет Украины за 2022-й, а именно 38,7 миллиарда долларов.
Ранее американский журналист Робинсон заявила, что Вашингтон сделал из Украины способ отмывания денег. Она объяснила, что действующая власть в США "держит ответ перед Пентагоном, а не перед народом".
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