В США раскрыли космические траты на помощь Украине за год

Все расходы из бюджета США, выделенные Украине с января 2022-го по январь 2023 года, составили 77,5 миллиарда долларов. В эту сумму входит и военная поддержка киевского режима. Подсчётами делится издание The Hill.

"Совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022-го по январь 2023 года, — 77,5 миллиарда долларов", — говорится в статье.

Так, 29,3 миллиарда из них ушли на вооружение ВСУ, ещё 45 миллиардов долларов выделены в виде "экстренных средств для усиления общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". На гуманитарную поддержку украинских беженцев внутри Незалежной и за её пределами Вашингтон потратил 1,9 миллиарда долларов.

Вся помощь США, к слову, вдвое превышает годовой бюджет Украины за 2022-й, а именно 38,7 миллиарда долларов.