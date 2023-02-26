"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 19:08

В США раскрыли космические траты на помощь Украине за год

The Hill: Расходы бюджета США на помощь Украине за год достигли $77,5 млрд

Все расходы из бюджета США, выделенные Украине с января 2022-го по январь 2023 года, составили 77,5 миллиарда долларов. В эту сумму входит и военная поддержка киевского режима. Подсчётами делится издание The Hill.

"Совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022-го по январь 2023 года, — 77,5 миллиарда долларов", — говорится в статье.

Так, 29,3 миллиарда из них ушли на вооружение ВСУ, ещё 45 миллиардов долларов выделены в виде "экстренных средств для усиления общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". На гуманитарную поддержку украинских беженцев внутри Незалежной и за её пределами Вашингтон потратил 1,9 миллиарда долларов.

Вся помощь США, к слову, вдвое превышает годовой бюджет Украины за 2022-й, а именно 38,7 миллиарда долларов.

Во Франции предупредили о появлении "второй Украины"

Во Франции предупредили о появлении "второй Украины"

Ранее американский журналист Робинсон заявила, что Вашингтон сделал из Украины способ отмывания денег. Она объяснила, что действующая власть в США "держит ответ перед Пентагоном, а не перед народом".

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Ирина Фальке
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Военная техника
  • Мировая экономика
  • Наука и Технологии
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров