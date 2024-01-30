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США отказались вывести свои войска из Сирии

Нуланд опровергла информацию о возможном выводе войск США из Сирии

30 января, 09:37
Солдаты армии США в Сирии. Обложка © Getty Images / John Moore

Солдаты армии США в Сирии. Обложка © Getty Images / John Moore

Вашингтон не принимал решения о выводе американских войск с территории Сирии. Об этом рассказала заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.

"Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии", — подчеркнула она.

По её словам, террористы всё ещё активны, поэтому США совместно с Турцией намерены продолжать борьбу с ними где бы они не находились, "будь то в Ираке или в Сирии". Нуланд подчеркнула, что Вашингтон и Анкара укрепляют сотрудничество в данном направлении. Она отметила, что террористы не гнушаются устраивать теракты в Стамбуле или атаковать американские силы в Иордании. "Поэтому мы нуждаемся друг в друге", — сказала политик о партнёрстве США и Турции.

Слухи о возможном выводе американских войск из Сирии ходят давно. Недавно издания Al-Monitor и Foreign Policy опубликовали статьи, в которых говорилось, что Вашингтон всерьёз обдумывает этот план, решая, как можно распрощаться с Сирией с наименьшими репутационными потерями.

Американская база Хараб Аль-Джир в Сирии подверглась атаке дронов
Американская база Хараб Аль-Джир в Сирии подверглась атаке дронов

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. Он отметил, что Тегеран дестабилизирует регион, а также поддерживает террористов, которые атакуют суда в Красном море.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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