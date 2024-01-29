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29 января, 19:25

Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США на границе Иордании и Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. Он отметил, что Тегеран дестабилизирует регион, а также поддерживает террористов, которые атакуют суда в Красном море.

"Прежде всего позвольте мне выразить мои соболезнования в связи с гибелью и ранениями американских военнослужащих. Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море", — заявил Столтенберг в ходе визита в США перед встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Об ударе беспилотника по базе США в Иордании, в ходе которого погибли трое американских военнослужащих, стало известно 28 января. Ранения получили не менее 20 военных. Инцидент произошёл на севере страны недалеко от границы с Сирией. Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на базу на лояльные Ирану группировки.

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Александра Мышляева
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