Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США на границе Иордании и Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. Он отметил, что Тегеран дестабилизирует регион, а также поддерживает террористов, которые атакуют суда в Красном море.

"Прежде всего позвольте мне выразить мои соболезнования в связи с гибелью и ранениями американских военнослужащих. Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море", — заявил Столтенберг в ходе визита в США перед встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином.