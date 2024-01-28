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28 января, 16:38

Трое американских военных погибли после удара дрона по базе США в Иордании

Трое военных США погибли и минимум 20 ранены при ударе БПЛА по базе в Иордании

При атаке беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщает Центральное командование Соединённых Штатов.

Инцидент произошёл на севере страны недалеко от границы с Сирией. Уточняется, что не менее 20 американских военных получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на базу на лояльные Ирану группировки. Глава Белого дома пригрозил привлечь их к ответственности.

Авиация США атаковала проиранских ополченцев в Ираке
Авиация США атаковала проиранских ополченцев в Ираке

Американские объекты на Ближнем Востоке регулярно подвергаются атакам с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, на днях по военной базе США в Ираке ударили 20 ракетами, а до этого 30 снарядов выпустили по месту дислокации американских военнослужащих в Сирии.

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Никита Никонов
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