Трое американских военных погибли после удара дрона по базе США в Иордании

При атаке беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщает Центральное командование Соединённых Штатов.

Инцидент произошёл на севере страны недалеко от границы с Сирией. Уточняется, что не менее 20 американских военных получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на базу на лояльные Ирану группировки. Глава Белого дома пригрозил привлечь их к ответственности.