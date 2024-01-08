Американскую базу в Сирии обстреляли 30 ракетами

Американская военная база подверглась мощному ракетному удару на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Речь идёт о военном объекте, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от месторождения нефти Эль-Омар.

"Ракетный обстрел был осуществлён по американской базе на нефтяном месторождении Эль-Омар, к востоку от Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении телеканала.