Американскую базу в Сирии обстреляли 30 ракетами
Al Mayadeen: Военная база США подверглась ударам 30 ракет на востоке Сирии
Американская военная база подверглась мощному ракетному удару на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Речь идёт о военном объекте, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от месторождения нефти Эль-Омар.
"Ракетный обстрел был осуществлён по американской базе на нефтяном месторождении Эль-Омар, к востоку от Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении телеканала.
Известно, что по американской базе выпустили 30 ракет, запуск осуществлялся с территории Сирии.
Напомним, что 30 декабря американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атаковали шииты из "Исламского сопротивления Ирака". По объекту было выпущено единовременно 12 ракет. В это же время ракетной атаке подверглась американская военная база неподалёку от нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. В результате в небо подняли несколько американских вертолётов.
Getty Images / John Moore