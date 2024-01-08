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8 января, 07:47

Американскую базу в Сирии обстреляли 30 ракетами

Al Mayadeen: Военная база США подверглась ударам 30 ракет на востоке Сирии

Американская военная база подверглась мощному ракетному удару на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Речь идёт о военном объекте, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от месторождения нефти Эль-Омар.

"Ракетный обстрел был осуществлён по американской базе на нефтяном месторождении Эль-Омар, к востоку от Дейр-эз-Зора", говорится в сообщении телеканала.

Известно, что по американской базе выпустили 30 ракет, запуск осуществлялся с территории Сирии.

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Напомним, что 30 декабря американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атаковали шииты из "Исламского сопротивления Ирака". По объекту было выпущено единовременно 12 ракет. В это же время ракетной атаке подверглась американская военная база неподалёку от нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. В результате в небо подняли несколько американских вертолётов.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Дарья Нарыкова
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