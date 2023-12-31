В Сирии ракетным атакам шиитов подверглись две военные базы США

В субботу, 30 декабря, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор шиитами "Исламского сопротивления Ирака" была атакована военная база США близ газового месторождения Конико. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По базе было выпущено единовременно 12 ракет. Шиитская сторона заявила, что все они достигли цели, несмотря на открытый встречный огонь.

В это же время ракетной атаке подверглась американская военная база неподалёку от нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, взрывы были слышны в окрестностях. Причина нападений — поддержка Соединёнными Штатами агрессии Израиля в отношении палестинцев.