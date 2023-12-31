В Сирии ракетным атакам шиитов подверглись две военные базы США
Американские военные, участвующие в операции в Ираке и Сирии. Обложка © AP / TASS / Petr David Josek
В субботу, 30 декабря, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор шиитами "Исламского сопротивления Ирака" была атакована военная база США близ газового месторождения Конико. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По базе было выпущено единовременно 12 ракет. Шиитская сторона заявила, что все они достигли цели, несмотря на открытый встречный огонь.
В это же время ракетной атаке подверглась американская военная база неподалёку от нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, взрывы были слышны в окрестностях. Причина нападений — поддержка Соединёнными Штатами агрессии Израиля в отношении палестинцев.
А ранее беспилотник атаковал базу США близ аэропорта в Иракском Курдистане, пострадало несколько человек. Ответственность за удар дрона-камикадзе с взрывчаткой взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".