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25 декабря, 19:54

Беспилотник атаковал базу США близ аэропорта в Иракском Курдистане

Военную базу США, находящуюся на территории аэропорта в городе Эрбиле — административном центре Иракского Курдистана, — атаковал беспилотник. Об этом сообщило агентство INA со ссылкой на официального представителя главнокомандующего вооружёнными силами республики генерала Яхью Расула.

"Есть несколько пострадавших... <...> Нарушена работа аэропорта, что повлияло на расписание гражданских авиарейсов", — рассказал генерал, назвав произошедшее терактом.

По информации иракского агентства Shafaq News, ответственность за удар дрона-камикадзе с взрывчаткой взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", объявившее также об атаках по американской базе близ нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии. Причиной называется поддержка Штатами израильской армии.

Пентагон подсчитал количество атак в Ираке и Сирии на военные объекты США
Пентагон подсчитал количество атак в Ираке и Сирии на военные объекты США

Ранее Лайф писал, что в Дамаске от израильского авиаудара погиб высокоранговый советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави. Командование корпуса пригрозило Израилю расплатой.

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X / SHAFAQ News

Лариса Сафронова
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