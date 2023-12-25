Иран пригрозил Израилю расплатой за убийство советника КСИР авиаударом по Дамаску
Высокопоставленный советник КСИР убит в Дамаске авиаударом Израиля
Сегодня в Дамаске от израильского авиаудара погиб высокоранговый советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави. Об этом сообщает агентство Mehr.
"Выдающийся военный советник КСИР в Сирии Сейед Рази Мусави в понедельник принял мученическую смерть из-за авиаудара израильского режима по окрестностям сирийской столицы Дамаск", — говорится в сообщении. Позже в КСИР эту информацию подтвердили.
По данным Mehr, убитый был близким соратником командира спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани, которого армия США уничтожила в Ираке в 2020 году. А по информации "Аль-Джазиры", Мусави был координатором военного альянса Ирана и Сирии. Командование Корпуса заявило, что Мусави будет отомщён и Израилю придётся заплатить цену за гибель высокопоставленного военного советника в Сирии.
"Оккупационный израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление", — заявили в КСИР, сообщение цитирует телеканал Al Mayadeen.
А убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.
ТАСС / Валерий Шарифулин