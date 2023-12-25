Иран пригрозил Израилю расплатой за убийство советника КСИР авиаударом по Дамаску

Сегодня в Дамаске от израильского авиаудара погиб высокоранговый советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Выдающийся военный советник КСИР в Сирии Сейед Рази Мусави в понедельник принял мученическую смерть из-за авиаудара израильского режима по окрестностям сирийской столицы Дамаск", — говорится в сообщении. Позже в КСИР эту информацию подтвердили.

По данным Mehr, убитый был близким соратником командира спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани, которого армия США уничтожила в Ираке в 2020 году. А по информации "Аль-Джазиры", Мусави был координатором военного альянса Ирана и Сирии. Командование Корпуса заявило, что Мусави будет отомщён и Израилю придётся заплатить цену за гибель высокопоставленного военного советника в Сирии.