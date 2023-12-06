Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 15:05

Иран потребовал от США компенсацию в почти $50 млрд за убийство генерала Сулеймани

Суд в Иране обязал США выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Иранский суд обязал Белый дом выплатить почти 50 миллиардов долларов за убийство экс-командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает местное агентство IRNА.

"Соединённые Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершённых во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани", — говорится в заявлении Генерального суда.

Саудовский "Аль-Иттихад" отказался играть в Иране из-за бюста генерала Сулеймани

Саудовский "Аль-Иттихад" отказался играть в Иране из-за бюста генерала Сулеймани

Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.

Николь Вербер
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров