Иран потребовал от США компенсацию в почти $50 млрд за убийство генерала Сулеймани

Иранский суд обязал Белый дом выплатить почти 50 миллиардов долларов за убийство экс-командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает местное агентство IRNА.

"Соединённые Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершённых во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани", — говорится в заявлении Генерального суда.