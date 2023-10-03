Саудовский "Аль-Иттихад" отказался играть в Иране из-за бюста генерала Сулеймани

Встреча должна была состояться на стадионе "Накш-э Джахан" в Исфахане 2 октября в 18:00 по московскому времени. Однако за 50 минут до её начала саудовская сторона отказалась играть, заявив о присутствии на поле "политических элементов, не имеющих отношения к футболу": за судейской скамейкой установлен бюст иранского генерала Касема Сулеймани.

Военный деятель, убитый в 2020 году американскими ВВС, крайне непопулярен в Саудовской Аравии. В числе прочего он подозревался в заговоре с целью нападения на посольство саудитов в Вашингтоне, за что и был включён США в список террористов. С 2016 года, когда было совершено это нападение, футбольные команды королевства проводили матчи с иранцами исключительно в третьих странах, лишь в 2023 году саудовский "Аль-Наср" посетил республику. Приезд "Аль-Иттихада" должен был закрепить потепление в отношениях, однако политика вмешалась и на самом стадионе. Остаётся непонятным, почему гости выразили своё неприятие непосредственно перед игрой: до этого они проводили тренировку и видели злополучный бюст.