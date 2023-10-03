Регион

Уведомления отключены

2 октября, 21:57

Саудовский "Аль-Иттихад" отказался играть в Иране из-за бюста генерала Сулеймани

<p>Стадион "Накш-э Джахан" в Исфахане. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naghsh_Jahan_Stadium.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amir Hosseini</a></p>

Стадион "Накш-э Джахан" в Исфахане. Обложка © Wikipedia / Amir Hosseini

В Иране отменён матч второго тура группы С азиатской Лиги чемпионов между местным "Сепаханом" и саудовским "Аль-Иттихадом". Гостям грозит техническое поражение за отказ выходить на поле.

Встреча должна была состояться на стадионе "Накш-э Джахан" в Исфахане 2 октября в 18:00 по московскому времени. Однако за 50 минут до её начала саудовская сторона отказалась играть, заявив о присутствии на поле "политических элементов, не имеющих отношения к футболу": за судейской скамейкой установлен бюст иранского генерала Касема Сулеймани.

Бюст иранского генерала Касема Сулеймани на стадионе ФК "Сепахан". Фото © X / FAISAL RS

Бюст иранского генерала Касема Сулеймани на стадионе ФК "Сепахан". Фото © X / FAISAL RS

Военный деятель, убитый в 2020 году американскими ВВС, крайне непопулярен в Саудовской Аравии. В числе прочего он подозревался в заговоре с целью нападения на посольство саудитов в Вашингтоне, за что и был включён США в список террористов. С 2016 года, когда было совершено это нападение, футбольные команды королевства проводили матчи с иранцами исключительно в третьих странах, лишь в 2023 году саудовский "Аль-Наср" посетил республику. Приезд "Аль-Иттихада" должен был закрепить потепление в отношениях, однако политика вмешалась и на самом стадионе. Остаётся непонятным, почему гости выразили своё неприятие непосредственно перед игрой: до этого они проводили тренировку и видели злополучный бюст.

"Сепахан" оставил "Зениту" сообщение в раздевалке после матча

"Сепахан" оставил "Зениту" сообщение в раздевалке после матча

В Азиатской конфедерации футбола заявили, что ситуация будет рассмотрена соответствующими комитетами. Вероятнее всего, если матч не состоится, "Аль-Иттихад" получит техническое поражение — 0:3.

Напомним, генерал Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, которую провели США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров