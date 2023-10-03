Саудовский "Аль-Иттихад" отказался играть в Иране из-за бюста генерала Сулеймани
Стадион "Накш-э Джахан" в Исфахане. Обложка © Wikipedia / Amir Hosseini
В Иране отменён матч второго тура группы С азиатской Лиги чемпионов между местным "Сепаханом" и саудовским "Аль-Иттихадом". Гостям грозит техническое поражение за отказ выходить на поле.
Встреча должна была состояться на стадионе "Накш-э Джахан" в Исфахане 2 октября в 18:00 по московскому времени. Однако за 50 минут до её начала саудовская сторона отказалась играть, заявив о присутствии на поле "политических элементов, не имеющих отношения к футболу": за судейской скамейкой установлен бюст иранского генерала Касема Сулеймани.
Бюст иранского генерала Касема Сулеймани на стадионе ФК "Сепахан". Фото © X / FAISAL RS
Военный деятель, убитый в 2020 году американскими ВВС, крайне непопулярен в Саудовской Аравии. В числе прочего он подозревался в заговоре с целью нападения на посольство саудитов в Вашингтоне, за что и был включён США в список террористов. С 2016 года, когда было совершено это нападение, футбольные команды королевства проводили матчи с иранцами исключительно в третьих странах, лишь в 2023 году саудовский "Аль-Наср" посетил республику. Приезд "Аль-Иттихада" должен был закрепить потепление в отношениях, однако политика вмешалась и на самом стадионе. Остаётся непонятным, почему гости выразили своё неприятие непосредственно перед игрой: до этого они проводили тренировку и видели злополучный бюст.
В Азиатской конфедерации футбола заявили, что ситуация будет рассмотрена соответствующими комитетами. Вероятнее всего, если матч не состоится, "Аль-Иттихад" получит техническое поражение — 0:3.
Напомним, генерал Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, которую провели США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.