"Сепахан" оставил "Зениту" сообщение в раздевалке после матча
"Сепахан" поблагодарил "Зенит" за гостеприимство после матча в Петербурге
"Сепахан" поблагодарил "Зенит" за гостеприимство после матча в Петербурге. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
Иранский футбольный клуб "Сепахан" оригинально поблагодарил петербургский "Зенит" за гостеприимство на товарищеском матче, который накануне прошёл в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
"Спасибо, "Зенит". Спасибо, Россия", — написали члены команды на доске для тактического разбора в раздевалке стадиона "Газпром- арена".
Вчерашний матч завершился со счётом 4:1 в пользу "Зенита". В ходе встречи особенно отличились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан. При этом не обошлось без травм: в первом тайме Андрей Мостовой повредил ногу и не смог продолжить игру.
Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" арендует Изидора у "Локомотива" за 1,35 миллиона евро с опцией выкупа. В нынешнем сезоне он играл в составе "Локомотива" и выступил в шести матчах во всех турнирах. На счету футболиста два гола и результативная передача. Контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года.