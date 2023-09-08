"Сепахан" оставил "Зениту" сообщение в раздевалке после матча

Иранский футбольный клуб "Сепахан" оригинально поблагодарил петербургский "Зенит" за гостеприимство на товарищеском матче, который накануне прошёл в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

"Спасибо, "Зенит". Спасибо, Россия", — написали члены команды на доске для тактического разбора в раздевалке стадиона "Газпром- арена".

Вчерашний матч завершился со счётом 4:1 в пользу "Зенита". В ходе встречи особенно отличились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан. При этом не обошлось без травм: в первом тайме Андрей Мостовой повредил ногу и не смог продолжить игру.