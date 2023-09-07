"Зенит" арендует Изидора у "Локомотива" за 1,35 млн евро с опцией выкупа
Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Французский нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор переходит играть в "Зенит" по договору аренды. Об этом в личном телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
"Зенит" арендует Изидора до конца сезона за 1 млн 350 тысяч евро. Опция выкупа есть, но она не обязательная. Ранее Алла сообщал обратное, а общую сумму аренды и выкупа называл в районе €6 млн", — сказано в сообщении журналиста.
В нынешнем сезоне француз сыграл за "Локомотив" в шести матчах во всех турнирах. На его счету два гола и результативная передача. Контракт клуба с Изидором был рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, 3 сентября в "Локомотиве" сообщили, что Изидор без согласования с его руководством покинул Россию и прошёл медосмотр в одном из клубов на родине. При этом московский клуб до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и просил Изидора вернуться.