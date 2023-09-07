"Зенит" арендует Изидора у "Локомотива" за 1,35 млн евро с опцией выкупа

Французский нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор переходит играть в "Зенит" по договору аренды. Об этом в личном телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

"Зенит" арендует Изидора до конца сезона за 1 млн 350 тысяч евро. Опция выкупа есть, но она не обязательная. Ранее Алла сообщал обратное, а общую сумму аренды и выкупа называл в районе €6 млн", — сказано в сообщении журналиста.

В нынешнем сезоне француз сыграл за "Локомотив" в шести матчах во всех турнирах. На его счету два гола и результативная передача. Контракт клуба с Изидором был рассчитан до 30 июня 2026 года.