Защитник "Локомотива" уехал играть в Бельгию

Имеющий российское гражданство защитник "Локомотива" Марк Мампасси на правах аренды перешёл в бельгийский "Кортрейк". Информация об этом опубликована на официальном сайте железнодорожников.

Сообщается, что договор 20-летнего футболиста с новым клубом будет действовать до конца сезона 2023/2024.

Мампасси родился в Донецке и является воспитанником ФК "Шахтёр". Выступал за молодёжные сборные Украины. В "Локомотив" перешёл в декабре 2021 года, его контракт рассчитан до декабря 2026-го. В составе московской команды футболист отыграл 21 матч. Вторую часть прошлого сезона провёл на правах аренды в турецком "Антальяспоре".