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6 сентября, 22:03

Защитник "Локомотива" уехал играть в Бельгию

Защитник "Локомотива" Мампасси перешёл в бельгийский "Кортрейк" на правах аренды

Имеющий российское гражданство защитник "Локомотива" Марк Мампасси на правах аренды перешёл в бельгийский "Кортрейк". Информация об этом опубликована на официальном сайте железнодорожников.

Сообщается, что договор 20-летнего футболиста с новым клубом будет действовать до конца сезона 2023/2024.

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Мампасси родился в Донецке и является воспитанником ФК "Шахтёр". Выступал за молодёжные сборные Украины. В "Локомотив" перешёл в декабре 2021 года, его контракт рассчитан до декабря 2026-го. В составе московской команды футболист отыграл 21 матч. Вторую часть прошлого сезона провёл на правах аренды в турецком "Антальяспоре".

А ранее футболист Михаил Меркулов, выступавший за ФК "Урал" и казанский "Рубин", объявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это проблемами со здоровьем и усталостью.

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Официальный сайт ФК "Локомотив"

Лариса Сафронова
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