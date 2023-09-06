Тренером сборной Испании по футболу впервые стала женщина
Тренер сборной Испании Монсеррат Томе. Обложка © Getty Images / Elsa - FIFA
Впервые за всю историю женского испанского футбола тренером сборной стала женщина. Наставником команды назначена Монтсеррат Томе. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Её футбольная карьера началась в качестве игрока, где она добилась значительных успехов, дважды выиграв национальные чемпионаты сначала в составе "Леванте", а затем в "Барселоне". С 2018 года Монтсеррат Томе была постоянным сотрудником штаб-квартиры Хорхе Вильды — бывшего главного тренера сборной, он ушёл с этого поста 5 сентября.
В сентябре национальной сборной Испании предстоит сразиться с соперницами из Швеции и Швейцарии в рамках Лиги наций.
А ранее в испанской женской сборной произошёл скандал. Президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности после того, как он поцеловал девушку-игрока в губы во время церемонии награждения национальной команды, победившей на женском ЧМ-2023 по футболу. Прокуратура Мадрида завела дело в отношении спортивного чиновника, поскольку его обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Испанские футболистки объявили бойкот из-за секс-скандала.