Тренером сборной Испании по футболу впервые стала женщина

Впервые за всю историю женского испанского футбола тренером сборной стала женщина. Наставником команды назначена Монтсеррат Томе. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Её футбольная карьера началась в качестве игрока, где она добилась значительных успехов, дважды выиграв национальные чемпионаты сначала в составе "Леванте", а затем в "Барселоне". С 2018 года Монтсеррат Томе была постоянным сотрудником штаб-квартиры Хорхе Вильды — бывшего главного тренера сборной, он ушёл с этого поста 5 сентября.