Футболист Михаил Меркулов объявил о завершении карьеры

Футболист Михаил Меркулов, выступавший за ФК "Урал" и казанский "Рубин", объявил о завершении профессиональной карьеры, потому что появились проблемы со здоровьем и накопилась усталость. Об этом он рассказал "Матч ТВ".

29-летний спортсмен с 2021 года играл за хорватский клуб "Риека", проведя всего шесть матчей. Но уже год он не выходил на поле из-за травмы колена. Руководство ФК сначала предложило Меркулову перейти на должность тренера, но с этим не сложилось.

"Я принял решение, что буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты трудоустройства в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене", — добавил футболист.

По его словам, он боится подставлять российские клубы, потому что не уверен, что сможет реализоваться в полную силу, имея травму. Меркулов признался, что даже подумал о смене профессии, увлёкшись маркетингом и IT. Но сейчас для него главный вопрос — место жительства. Его жена и дети уже начали понимать хорватский язык, поэтому есть желание остаться в Хорватии, но никакой работы пока нет.