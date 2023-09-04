Футболист Неймар назвал адом время, проведённое в ПСЖ

В период выступления за французский "Пари Сен-Жермен" Неймар прошёл через ад. Об этом он заявил в интервью изданию Globo. По его словам, в такой же ситуации в своё время оказался и чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

"Я был очень рад за Месси, за его сезон, несмотря на то что он прошёл через всё это. Он попал в рай со сборной Аргентины, и он прошёл через ад в Париже. Мы вместе прошли через ад, он и я", — пояснил Неймар.

По его словам, после саудовского этапа карьеры он собирается поиграть в Бразилии, например за "Сантос". Когда именно он планирует туда вернуться, не уточняет, однако очень хочет это сделать. В составе парижан он пять раз становился чемпионом Франции и три раза выигрывал кубок и суперкубок страны.