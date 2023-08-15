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Опубликовано 15 августа 2023, 19:10

Неймар официально перешёл в чемпионат Саудовской Аравии

Неймар перешёл из ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль"

Неймар стал игроком саудовского "Аль-Хиляля". Обложка © Twitter / نادي الهلال السعودي

Неймар стал игроком саудовского "Аль-Хиляля". Обложка © Twitter / نادي الهلال السعودي

Бразильский нападающий Неймар перешёл из французского ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль". Футболист подписал контракт сроком на два года.

По данным СМИ, за трансфер парижский клуб получит до 120 млн евро с учётом бонусов, это рекордная продажа ПСЖ. Зарплата 31-летнего футболиста в саудовском клубе составит 160 млн евро.

Неймар получит бонусы после переезда в СА и даже сможет нарушать закон
Неймар получит бонусы после переезда в СА и даже сможет нарушать закон

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

В чемпионате Саудовской Аравии уже прошёл первый тур, в котором "Аль-Хиляль" одержал победу над "Абхой". Хет-триком отметился перешедший в клуб из "Зенита" за 60 млн евро Малком.

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Артур Лапсаков
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