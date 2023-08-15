Неймар официально перешёл в чемпионат Саудовской Аравии
Неймар перешёл из ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль"
Неймар стал игроком саудовского "Аль-Хиляля". Обложка © Twitter / نادي الهلال السعودي
Бразильский нападающий Неймар перешёл из французского ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль". Футболист подписал контракт сроком на два года.
По данным СМИ, за трансфер парижский клуб получит до 120 млн евро с учётом бонусов, это рекордная продажа ПСЖ. Зарплата 31-летнего футболиста в саудовском клубе составит 160 млн евро.
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.
В чемпионате Саудовской Аравии уже прошёл первый тур, в котором "Аль-Хиляль" одержал победу над "Абхой". Хет-триком отметился перешедший в клуб из "Зенита" за 60 млн евро Малком.