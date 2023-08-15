Неймар официально перешёл в чемпионат Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Неймар перешёл из французского ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль". Футболист подписал контракт сроком на два года.

По данным СМИ, за трансфер парижский клуб получит до 120 млн евро с учётом бонусов, это рекордная продажа ПСЖ. Зарплата 31-летнего футболиста в саудовском клубе составит 160 млн евро.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.